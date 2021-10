Kalkidan Gezahegne bate recorde dos 10 quilómetros

Kalkidan Gezahegne venceu este domingo a corrida The Giants, em Genebra, na Suíça, em 29.38 minutos, melhorando o recorde do mundo da distância em cinco segundos.

A atleta do Bahrein, de 30 anos, medalha de prata nos 10.000 metros em Tóquio'2020, já detinha cinco segundos de vantagem aos cinco quilómetros sobre as quenianas Celliphine Chespol e Agnes Tirop, que, em setembro, tinha estabelecido a melhor marca do mundo numa corrida apenas para mulheres em 30.01.

O anterior recorde do mundo dos 10 quilómetros femininos (29.43) estava na posse de Joyciline Jepkosgei, desde setembro de 2017, quando a queniana alcançou a marca em Praga.

Na prova masculina, o queniano recordista mundial da meia maratona Kibiwott Kandie foi o vencedor em Genebra, com o tempo de 26.51, à frente dos compatriotas Felix Kipkoech e Boniface Kibiwott, segundo e terceiro classificados a seis e 22 segundos, respetivamente.