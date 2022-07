Mundiais: Patrícia Mamona na final do triplo salto

Patrícia Mamona assegurou este sábado a presença na final do triplo salto dos Campeonatos Mundiais de atletismo, que por estes dias decorrem em Eugene, nos Estados Unidos, ao conseguir um dos 12 melhores resultados das qualificações.A portuguesa, medalha de prata de Tóquio'2020, teve de sofrer até final para conseguir o seu apuramento, já que chegou à terceira e derradeira tentativa fora das posições de repescagem. Acabaria por conseguir um salto que a colocou a salvo, com 14.32 metros, que ficam bastante perto da sua melhor marca do ano (14.35), feitos em Rabat, e avança para a decisão com a 10.ª melhor marca entre as finalistas.Cinco atletas conseguiram os 14.40 metros para apuramento direto, com a intratável Yulimar Rojas a ser aquela que se apurou de forma mais segura, com 14.72. Seguiram-se a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (14.54), a dominicana Ana Lucia Jose Tima (14.52 - um recorde nacional), a finlandesa Kristiina Makela (14.49) e a jamaicana Shanieka Rickets (14.46).A final do triplo salto está marcada para a madrugada de segunda para terça, pelas 2h20 horas de Lisboa.