Inesperada derrota de Duplantis na vara foi o destaque do Meeting de Bruxelas

A inesperada derrota do 'campeoníssimo' sueco do salto com vara, Armand Dplantis, foi esta sexta-feira o destaque no Meeting de Bruxelas, pontuável para Liga Diamante.

Após um ano e uma semana de invencibilidade, o campeão do mundo, europeu e olímpico, e recordista mundial foi derrotado, ao passar 5,81 metros contra 5,91 do filipino Ernest John Obiena.

Obiena, um valor emergente na vara, com um recorde pessoal de 5,94, fez um concurso perfeito até aos 5,91 e tirou partido do evidente cansaço e falhas técnicas de Duplantis, que ficou a 40 centímetros do seu recorde mundial.

"Fiz muitas coisas mal, em termos técnicos. É estranho para mim saltar como estava a saltar. Talvez precisasse de uma chamada de atenção para melhorar o salto. Tenho de voltar para o ano e voltar a fazer algo especial", disse no final o saltador sueco.

A anterior derrota de Duplantis aconteceu em 26 de agosto de 2021, no Meeting de Lausana, na Suíça, também para a Liga Diamante. Desde então, só somou vitórias, incluindo o Mundial de pista coberta, em Belgrado, o Mundial ao ar livre, em Eugene, e os Europeus de Munique, batendo por duas vezes nesse ciclo o recorde do mundo.