Ajudar pessoas e pensar no futuro

"Somos uma seguradora que está presente quando as pessoas têm um problema de saúde. Mas queremos estar na prevenção, ajudá-las a terem uma vida mais saudável no longo prazo. E isso significa fazer exercício físico", foi desta forma que o CEO da Fidelidade começou a conversa com Record antes de iniciar a sua participação na caminhada.

Rogério Campos Henriques lembrou a importância da longevidade: "Muitas vezes fala-se dos problemas que dela decorrem, mas significa que vamos viver mais tempo, por isso promover a longevidade faz todo o sentido e a Fidelidade quer estar lá. Na saúde, nas questões demográficas, na poupança e em tudo o que são consequências de vivermos mais tempo." O responsável notou ainda a vertente familiar do evento, assumindo que os agregados representam "uma aposta clara". "Claro que há uma corrida e competição, mas isto é, antes de mais, uma celebração. Cada vez mais esta dinâmica saudável de promoção do exercício físico faz sentido ser feita em família. E encorajámos as famílias a virem aqui, o que permitiu um dia tão especial e bonito como este", justificou.