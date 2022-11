Duplantis, Kipchoge, El Bakkali, Ingebrigysen e Lyles finalistas a atleta do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Armand Duplantis, Eliud Kipchoge, Soufiane El Bakkali, Jakob Ingebrigysen e Noah Lyles são os finalistas do prémio de atleta mundial de 2022, que na lista de 10 incluiu o luso-cubano Pedro Pichardo, anunciou esta terça-feira a World Athletics.

O saltador com vara sueco Armand Duplantis, de 23 anos, autor de três recordes mundiais nesta temporada, destaca-se entre os candidatos, bem como o queniano Eliud Kipchoge, de 38, que bateu o seu recorde mundial na maratona de Berlim (2:01.09 horas).

Junto com eles, concorrem ao prémio o velocista marroquino Soufiane El Bakkali, o meio-fundista norueguês Jakob Ingebrigtsen e o velocista norte-americano Noah Lyles, todos eles campeões mundiais este ano em Eugene, nos Estados Unidos.

Os candidatos foram selecionados, primeiro em número de dez por um painel de especialistas das seis áreas continentais do atletismo para concorrer ao prémio numa votação popular online, e agora os cinco finalistas pelo World Athletics.

Pedro Pichardo, de 29 anos, campeão europeu e mundial do triplo salto, foi um dos 10 nomeados para o prémio de atleta mundial de 2022, mas sai do grupo dos candidatos com a redução da lista a cinco nomes.

Pichardo, natural de Cuba, conquistou a medalha de ouro nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, com a melhor marca mundial do ano (17,95 metros), e nos Europeus de Munique, na Alemanha, tendo ainda obtido a medalha de prata nos Mundiais de pista coberta de Belgrado.

No setor feminino, as cinco finalistas são a venezuelana Yulimar Rojas (triplo salto), a peruana Kimberly García (20 e 35 km marcha), a nigeriana Tobi Amusan (100 metros barreiras), a norte-americana Sydney McLaughlin (400 metros barreiras) e a velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser Pryce.

Os vencedores, femininos e masculinos, serão anunciados pela World Athletics no início de dezembro.

APS (RPC) // NFO

Lusa/Fim