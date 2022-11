Mariana Machado 10.ª no Crosse Itálica

A portuguesa Mariana Machado (Sp. Braga) terminou este domingo no 10.º lugar o Crosse Itálica, em Sevilha, enquanto Rita Figueiredo foi segunda na prova de sub-20.

Mariana Machado concluiu a corrida em 34.34 minutos, a pouco mais de dois minutos da vencedora, a turca Yasmine Can (32.31), enquanto Jessica Augusto não finalizou a prova.

Nos masculinos, Alexandre Figueiredo (Benfica) foi o primeiro português a cruzar a meta, na 27.ª posição, em 30.28, numa prova vencida pelo espanhol natural do Burundi Thierry Ndikumwenayo, com o mesmo tempo do seu companheiro de treino Rodrigue Kwizera, segundo classificado, que corre pela bandeira do seu país.

Esta foi a primeira vitória de um espanhol na prova desde 1983, quando Juan Barón venceu a segunda edição.

Os outros quatro atletas do Benfica foram Miguel Moreira, que foi 34.º (30.52), Pedro Amaro 35.º (30.52), Duarte Cunha 47.º (32.00) e Filipe Fialho 54.º (32.46).

Rita Figueiredo (Sporting) foi segunda na corrida para sub-20, com o tempo de 14.02 minutos, ficando a nove segundos da vencedora, a espanhola Inês Gamarra.