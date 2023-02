Bob Richards, bicampeão olímpico de salto com vara, morreu aos 97 anos

O norte-americano Bob Richards, primeiro bicampeão olímpico do salto com vara, com medalhas de ouro conquistadas em 1952, em Helsínquia, e, quatro anos depois, em Melbourne, morreu no domingo aos 97 anos, anunciou a família.

Bob Richards "faleceu durante o sono pacificamente e cercado por entes queridos", informou o seu filho Brandon através das redes sociais.

Apelidado de "o pastor voador", por se ter tornado evangelista em 1946 na Igreja dos Irmãos, conquistou a medalha de bronze na sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, em 1948, em Londres, antes de conquistar a sua famosa dobradinha.

Os Estados Unidos conquistaram as primeiras 16 medalhas de ouro do Jogos modernos, de 1896 a 1968, nesta disciplina.

Além de Richards, apenas a russa Yelena Isinbayeva conseguiu conquistar dois títulos olímpicos seguidos no salto com vara, em 2004 e 2008.