Jakob Ingebrigtsen bate Pedro Pichardo na eleição para atleta europeu de março

Jakob Ingebrigtsen, duplo campeão nos Europeus de pista coberta que decorreram em Istambul, bateu Pedro Pichardo na eleição para atleta europeu de março, enquanto Nafissatou Thiam, nova recordista mundial do pentatlo em pista coberta, foi a eleita feminina.

A votação decorreu até esta quinta-feira nas publicações dedicadas a cada uma das categorias na conta oficial da European Athletics, o organismo europeu da modalidade, na rede social Instagram.

O português Pedro Pablo Pichardo estava entre os quatro atletas nomeados após ter conquistado o segundo título de campeão europeu 'indoor' do triplo salto da carreira, em Istambul.

A escolha acabou por recair sobre o meio-fundista norueguês, que venceu dois títulos nos mesmos Europeus, os 1.500 e os 3.000 metros.

Os outros dois finalistas em masculinos foram o também norueguês Sondre Guttormsen, que aproveitou a ausência do sueco Armand Duplantis para se sagrar campeão europeu do salto com vara, e o italiano Samuele Ceccarelli, vencedor dos 60 metros, à frente do campeão olímpico e compatriota Marcel Jacobs.

A belga Nafissatou Thiam, nova recordista mundial do pentatlo, com 5.055 pontos, único máximo mundial obtido em Istambul, confirmou o favoritismo.

A lista publicada pela European Athletics incluia ainda a holandesa Femke Bol, campeã da Europa nos 400 metros e nos 4x400 metros, a suíça Mujinga Kambundji, que ganhou o título de 60 metros, e a britânica Jazmin Sawyers, que fez a melhor marca mundial do ano no salto em comprimento com 7,00 metros, ganhando o ouro em Istambul.