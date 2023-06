Francisco Calhau e João Pedro Santos vencem provas na Gala Bauhaus Júnior

Os atletas portugueses Francisco Calhau e João Pedro Santos venceram este sábado as provas de lançamento do martelo e de 3.000 metros, respetivamente, na 29.ª Gala Bauhaus Júnior, em Mannheim, na Alemanha.

Francisco Calhau apenas assegurou o triunfo no sexto e último ensaio, ao lançar o martelo a 66 metros, a melhor marca júnior registada nesta temporada, que constitui também recorde pessoal para o atleta português.

João Pedro Santos impôs-se nos 3.000 metros, com o tempo de 8.29,69 minutos, enquanto os restantes representantes lusos não conseguiram subir ao pódio: Márcia Maketa foi quinta classificada no lançamento do martelo, Marta Trovoada e João Fernandes terminaram no sétimo lugar no lançamento do dardo e André Franco acabou em oitavo nos 400 metros.