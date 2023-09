World Athletics retira organização dos Mundiais de corta-mato à Croácia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Mundiais de corta-mato de 2024, previstos para as cidades croatas de Medulin e Pula, vão passar para uma outra cidade europeia, anunciou esta sexta-feira a World Athletics, que considerou que os preparativos do evento não avançaram.

"A World Athletics lamenta anunciar que o Campeonato do Mundo de corta-mato de 2024 deixará de se realizar em Medulin e Pula, na Croácia. Considera que os preparativos não avançaram o suficiente para que Medulin e Pula possam acolher o evento em 10 de fevereiro do próximo ano, como previsto", refere em comunicado.

A World Athletics explica ainda que está em "negociações avançadas" com um anfitrião alternativo na Europa para realizar o evento no próximo ano, salientando que a decisão vai ser anunciada até ao final do mês de setembro.