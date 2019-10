A despedida de Mariana Machado dos juniores

Uma das mais firmes apostas portuguesas para um lugar individual no pódio no Campeonato da Europa de Lisboa, a 8 de dezembro, é Mariana Machado no escalão júnior.

A fundista do Sporting de Braga fará neste Europeu a sua última corrida neste escalão. "Espero que seja uma despedida em beleza, mas não quero criar pressão", confessou a pupila de Sameiro Araújo.

Mariana Machado fará, antes da competição na capital portuguesa, três provas de crosse em Espanha no próximo mês – dia 3 (Palência), 17 (Soria) e 24 (Alcobendas) –, mas irá alinhar nos seniores.

"O interesse é participar em provas com um ritmo mais exigente antes do Europeu. Se corresse nos juniores nestes crosses, o nível era bastante inferior e isso não interessa", comentou ao nosso jornal Sameiro Araújo.