A queda de Marta Domínguez: de campeã europeia a segurança numa estação de comboios

São várias as histórias de atletas que, devido a inúmeras ações realizadas ou conhecidas após o término da carreira, acabam por manchar um passado de triunfos e, inclusivamente, perder-se no mundo do desporto. Um dos exemplos é o caso de Marta Domínguez, estrela do atletismo espanhol que nos dias de hoje é vigilante numa estação de comboios.





Domínguez foi duas vezes campeã da Europa de 5.000 metros e foi segunda classificada nos mundiais de atletismo de 2001 e 2003 na mesma distância. Porém, tudo isso passou para segundo plano quando em 2010 o nome da atleta foi associado à ‘Operação Galgo’, uma investigação da Guarda Civil espanhola acerca de. Desde então, a ex-atleta de 45 anos começou a ter dificuldades em manter uma carreira ligada ao desporto e, segundo o jornal espanhol ‘Esdiario’, Marta Domínguez é agora segurança de uma estação de comboios na sua terra natal, em Palencia.A atleta foide dopagem, administração de receitas sem permissão e delito fiscal. Porém, à época, a juíza responsável pela ‘Operação Galgo’ deixou claro que tinha suspeitas de que a atleta espanhola tinha de facto consumido substâncias proibidas na modalidade, o que faria com que pudesse ser sancionada no âmbito desportivo, mas não penal.Ainda antes de ter vindo à tona todo o escândalo, Marta Domínguez tentou seguir uma carreira política, tendo mesmo chegado a senadora. Contudo, quando se vieram a descobrir as acusações de doping, a espanhola foi eliminada da lista do partido a que pertencia.O jornal ‘Esdiario’ informa ainda que, após não ter o sucesso que desejaria a nível político, tentou ingressar nos quadros da polícia, contudo os resultados não foram satisfatórias e nunca chegou a exercer. Antes da pandemia trabalhou enquanto monitora de um ginásio até chegar ao emprego actual.Durante todo este processo a atleta sempre assegurou a sua inocência, porém não mais recuperou o estatuto que teve outrora.