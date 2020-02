Abadi Hadis, bronze no Mundial'2017 de corta mato, morre aos 22 anos

O etíope Abadi Hadis, medalha de bronze no Mundial de corta mato de 2017, em Kampala, morreu esta quarta-feira aos 22 anos, num hospital na Etiópia, confirmou o representante Juan Pedro Pineda.

Tido como uma das promessas mundiais do desporto, depois da medalha e do sétimo lugar na final dos 10.000 metros nos Mundiais de pista em Londres, também em 2017, Hadis estava internado no Hospital da Universidade de Meklle, a recuperar de um problema de saúde que não foi revelado.

"O atletismo e o mundo do desporto estão tristes, hoje. Teremos saudades, Abadi. Serás sempre lembrado", escreveu Pineda na rede social Twitter.

Hadis, 15.º nos 5.000 metros dos Jogos Olímpicos Rio'2016, é um de apenas cinco homens na história do atletismo que conseguiram correr três distâncias abaixo dos tempos de referência: os 5.000 metros abaixo de 13 minutos, os 10.000 abaixo de 27 e a meia maratona abaixo de 59.