Abdel Larrinaga com marca de qualificação para os Mundiais nos 60 metros barreiras

O português Abdel Larrinaga conseguiu este sábado mínimos para os Mundiais de pista coberta, de 18 a 30 de março em Belgrado, ao vencer os 60 metros barreiras dos Nacionais sub-20 em Braga, com um tempo de 7,72 segundos.



O registo de hoje para o atleta do Sporting, nascido em Cuba há 27 anos e naturalizado português em 2018, é a melhor marca da época, cinco centésimos melhor do que já tinha conseguido, batendo João Vítor Oliveira (Benfica), segundo, na prova de hoje em Braga.

Após o primeiro dia de competição em Braga, o Benfica lidera em femininos, com 53 pontos, enquanto o Sporting é primeiro classificado na tabela de masculinos, com 60.

Entre prestações de destaque, Rita Figueiredo (Sporting) bateu o recorde dos campeonatos, que durava desde 1999, então fixado por Jéssica Augusto, ao correr os 1.500 metros em 4.29,41 minutos.

Marta Araújo (CAOV) venceu três provas, o salto em altura (1,66 m), o salto em comprimento (5,76 m) e o pentatlo (3.518 pontos), com Eduardo Oliveira (Juventude Vidigalense) a fixar a melhor marca da época no salto em comprimento, com 7,20 m.

Os campeonatos nacionais de sub-20 em pista coberta decorrem até domingo em Braga, depois de em 2021 não se terem realizado devido à pandemia de covid-19. O Sporting fez o pleno (masculinos e femininos) em 2019 e 2020.