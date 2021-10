Agnes Tirop encontrada morta em casa: medalhada em Tóquio'2020 esfaqueada na barriga

A queniana Agnes Tirop foi encontrada morta, em casa, no condado de Elgeyo Marakwet County, no Quénia. Segundo o jornal 'The Sun', a atleta, de 25 anos, foi esfaqueada na barriga.





A morte da atleta, que há poucos meses conquistou a medalha de bronze na prova dos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, foi confirmada por Barnaba Korir, antigo atleta e responsável pelo departamento de formação da federação queniana de atletismo.Agnes Tirop tinha no currículo, entre outros registos, duas medalhas de bronze em Mundiais, nos 10.000 metros: Londres'17 e Doha'2019.