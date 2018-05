As formações do Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) já se encontram em Birmingham, Inglaterra, para participarem na 43ª edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus, competição que se disputa amanhã e domingo que se iniciou em 1975 e que apenas não se realizou no ano passado devido ao clima de instabilidade que se sentia na cidade anfitriã, Mersin (Turquia), devido à sua proximidade com a fronteira Síria.

Este ano a prova volta ao calendário e numa cidade emblemática, Birmingham (onde se realizaram os Mundiais de Pista Coberta este ano), no Alexander Stadium.

O Sporting defende o título conquistado em 2016, e em declarações ao site do clube, Carlos Lopes afirma que "como campeões da Europa vamos defender esse título com argumentos mais do que válidos. Somos uma equipa fabulosa e temos a consciência do trabalho que fizemos. Todos estão moralizados, concentrados e têm consciência da sua força".

Pela equipa leonina, destaque-se a presença de Patrícia Mamona, no triplo, que esta temporada ainda não competiu devido a lesão, e que fará aqui a abertura da época, e ainda de Sara Moreira, Irina Rodrigues, e o reforço estrangeiro, a bielorussa Sviatlana Kudzelich (que há dois anos ajudou ao título). O ‘perigo’ vem das turcas da Enke e ainda das espanholas do Valencia Terra i Mar.

Já o Benfica, que em 2016 foi terceiro, pretende subir na classificação. Para Ana Oliveira, coordenadora da modalidade, afirmou em entrevista ao jornal do clube que "considerando os recordes pessoais e as melhores marcas da época, posso dizer que temos a melhor equipa em termos globais e homogéneos. Penso que vamos estar na luta pelo pódio e pelo título europeu. O troféu seria um ponto alto deste projeto e até merecido. Pichardo está em grande forma e quer contribuir com o máximo de pontos. E Tsanko regressou de lesão e é uma das nossas esperanças".

Contando com Pedro Pablo Pichardo, com o reforço polaco Marcin Lewandowski, as boas formas de Ricardo dos Santos, Samuel Barata, Diogo Ferreira e Tsanko Arnaudov, o Benfica tem nos turcos do Enke (defendem o título de 2016) e nos espanhóis do Palyas de Castellon (vice-campeões) os principais adversários.