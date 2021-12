Ainda a gala da FPA: treinador de Patrícia Mamona junta-se às críticas à direção de Jorge Vieira

Continua a dar que falar a Gala do Centenário da Federação Portuguesa de Atletismo. Depois das tomadas de posição de várias figuras do atletismo nacional - com Fernanda Ribeiro a ser o rosto de maior destaque -, agora foi a vez de José Uva também se juntar ao coro de críticas. Apesar de ter sido finalista ao prémio de melhor treinador do século, o técnico de Patrícia Mamona não deixou de fazer reparos à forma como o evento foi realizado, falando mesmo de uma gala "feita por dirigentes, para dirigentes", onde "foi clara a vontade em agradar a quem elegeu a direção da FPA, as associações regionais".





Na sua longa publicação, José Uva diz que no evento "os verdadeiros protagonistas do nosso atletismo", "os atletas, os seus treinadores e os clubes", "foram esquecidos e em alguns casos humilhados." O técnico diz não entender "como todos os seus elementos e seus treinadores não foram convidados para estar presentes", mas também o facto de não terem sido "públicos os critérios que levaram à nomeação dos 4 finalistas em cada categoria dos homenageados como atleta, treinador, juiz e dirigente do século".Nesse sentido, Uva diz que não merecia ter entrado no lote de quatro finalistas ao prémio de treinador do século, que no seu entender deveriam ter sido ocupados por Moniz Pereira, João Ganço, Sameiro Araújo e João Campos. Diz ainda não compreender o "esquecimento dos treinadores dos campeões olímpicos" e ainda a ausência de realce ao "trabalho que Sporting e Benfica, para não falar de outros clubes também muito relevantes, tem realizado como âncoras do nosso desporto."A fechar, José Uva assume não esperar melhorias e lança até um aviso para o futuro. "Aguardem por novos capítulos pois esta forma estranha de trabalhar, onde atletas, treinadores e clubes são ignorados e enxovalhados, está prestes a propagar-se para o COP e com isso, a todo o desporto português. Viva a liderança, a competência e a meritocracia!"Também nas redes sociais, José Uva fez igualmente eco da entrevista de Jorge Vieira ao nosso jornal

"Ainda a Gala do Centenário da Federaçào Portuguesa de Atletismo

Quem foi convidado para a Gala do Centenário da FPA, como foi o meu caso, por força de ser treinador da Patricia Mamona, deparou-se com várias coisas muito interessantes.

Irrepreensível organização, sala, comida, entretenimento e apresentadores.

A FPA está realmente de parabéns por ter levado a cabo um evento de grande qualidade.

Também foi clara a mensagem transmitida a todos os presentes e a quem pode acompanhar em direto pelas redes sociais.

Estiveram em grande destaque todas as Associações Regionais com mais de 100 convidados em palco. Também foram alvo de merecido grande relevo os convidados do Comité Olimpico de Portugal, IPDJ e European Athletics.

Ou seja, foi clara a vontade em agradar a quem elegeu a direção da FPA, as associações regionais, e quem a poderá receber alguns elementos desta direção após este último mandato imposto pela nossa lei desportiva, o COP, IPDJ e a European Athletics.

Resumindo, foi uma excelente Gala feita por dirigentes, para dirigentes, que apenas pecou por um pequeno detalhe, os verdadeiros protagonistas do nosso atletismo são os atletas, os seus treinadores e os clubes, e esses foram esquecidos e em alguns casos humilhados.

Em ano Olimpico, tendo a equipa olimpica de atletismo tido a segunda melhor prestação de sempre nuns JO, não entendo como todos os seus elementos e seus treinadores não foram convidados para estar presentes (alguns foram 2 dias antes, mas após pressão da ATAP e Ass. de Atletas).

Também não entendo porque não foram públicos os critérios que levaram à nomeação dos 4 finalistas em cada categoria dos homenageados como atleta, treinador, juiz e dirigente do século.

Na parte que me toca, a dos treinadores, parece-me claro que só poderia haver um vencedor, o professor Moniz Pereira, como aconteceu. E sem falsas modéstias, sinto que eu não deveria ter feito parte dos 4 nomeados finais, pois Moniz Pereira, João Ganço, Sameiro Araújo e João Campos, são nomes que devido a tudo o que deram ao nossos desporto com múltiplos atletas, aprendi a respeitar, a admirar e a aplaudir.

Também não compreendi como foi possivel esquecerem-se dos treinadores dos campeões Olimpicos, ou de nem sequer serem mencionadas as palavras "Atleta"e "Treinador" no discurso de abertura do vice Luis Figueiredo.

Ou como é possível festejar o centenário do atletismo português sem realçar o trabalho que Sporting e Benfica, para não falar de outros clubes também muito relevantes, tem realizado como âncoras do nosso desporto.

Enfim, eu e todos sabiamos ao que íamos...

Estou convicto que todas as falhas que enumerei foram cometidas sem qualquer intenção de prejudicar os visados, no entanto fico bastante preocupado porque, sendo esse o caso, é sinal que quem comanda os destinos do nosso atletismo anda um pouco confuso... ou talvez não.

Aguardem por novos capítulos pois esta forma estranha de trabalhar, onde atletas, treinadores e clubes são ignorados e enxovalhados, está prestes a propagar-se para o COP e com isso, a todo o desporto português.

Viva a liderança, a competência e a meritocracia!

Já agora... as primeiras palavras usadas no discurso do presidente da European Athletics foram " Dear Athletes..."