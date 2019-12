Alejandro Fernández e Mónica Silva vencem São Silvestre do Porto

O espanhol Alejandro Fernández, do Ourense Atletismo, venceu este domingo a 26.ª São Silvestre Cidade do Porto, na distância de 10 quilómetros, tendo concluído a corrida em 29 minutos e 53 segundos. Mónica Silva, do Centro Desportivo S. Salvador do Campo, ganhou a competição feminino com o tempo de 35.17 minutos.