Alemão Hannes Namberger vence 12.ª edição do Madeira Island Ultra Trail

O ultramaratonista alemão Hannes Namberger venceu este sábado a 12.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), ao cumprir a prova de 115 quilómetros, que atravessa a Ilha da Madeira, em 14:00.36 horas.

O atleta germânico da Dynafit foi o primeiro a terminar a prova que atravessa a região no sentido noroeste-sudeste, partindo do Porto Moniz e terminando em Machico, seguido pelo russo Dmitry Mityaev (Adidas Terrex), que cumpriu em 14:41.49 e o suíço Jean-Philippe Tschumi, da Hoka One One (14:49.28).

A prova madeirense do circuito Mundial de Ultra Trail contou com 1.356 inscritos dos quais 797 eram portugueses, sendo os restantes 559 oriundos de 41 países.

A vencedora da prova feminina foi a norte-americana Hillary Allen (individual), que completou o trajeto em 17:18.26 horas, ficando à frente da norueguesa Kirsten Amundsgaard, da Romsdal Randoneklubb/Dynafit (17:57.17), com a russa Ekaterina Mityaeva, na condição individual, a fechar o pódio, com o tempo de 17:58.55.

O melhor português, Joel Pinto, da Marco Trail, terminou na 13.ª posição, com o tempo de 16:53.27 horas.

A 12. ª edição do Madeira Island Ultra Trail concretizou-se após um cancelamento (a data inicial era 25 de abril de 2020) e um adiamento (17 de abril de 2021) devido à pandemia de covid-19.

A última edição tinha acontecido em abril de 2019, com 2.724 inscritos, sendo 1.435 estrangeiros provenientes de 57 países.