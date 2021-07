Alex Quinonez suspenso um ano pela Unidade de Integridade do Atletismo

O velocista equatoriano Alex Quinonez, medalha de bronze nos 200 metros nos Mundiais Doha'2019, foi suspenso um ano por falhar as obrigações relativas ao paradeiro no âmbito do controlo antidoping, anunciou esta quarta-feira a Unidade de Integridade do Atletismo.

Quinonez, que tinha sido suspenso provisoriamente em 25 de junho - data de início da suspensão -, ficará afastado de Tóquio'2020, a menos que um eventual recurso seja decidido em tempo recorde, uma vez que as provas de atletismo nos Jogos Olímpicos iniciam-se em 30 de julho.

O equatoriano, de 31 anos, que estava inscrito na prova olímpica dos 200 metros, foi suspenso depois de incumprido as obrigações relativas ao paradeiro em três controlos antidoping, efetuados entre 2020 e 2021.