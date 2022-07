Alexandre Lucas na final dos 1.500 metros dos Europeus sub-18

O primeiro dia dos Campeonatos Europeus Sub-18 de atletismo, a decorrer em Jerusalém, teve em Alexandre Lucas o destaque da delegação portuguesa, com a passagem à final nos 1.500 metros. O fundista do Sobral de Ceira foi sexto classificado na primeira série, com 3.57,98 minutos, tempo suficiente para ser repescado para a final marcada para quarta-feira.

Todos os outros cinco portugueses que estiveram em ação em Jerusalém ficaram pelo caminho, sem conseguirem ultrapassar as primeiras rondas ou as qualificações.

No salto com vara, Rodrigo Alcobia (Benfica) foi 22.º com 4,40 metros. Foi necessário saltar 4,75 para o acesso à final.Ao passo que, no lançamento do martelo, Catarina Flor (CA Porto) foi chegou aos 55,53 metros, também fora da final.

A correr os 1.500 metros femininos, Beatriz Azevedo (Oliveira do Bairro) foi décima na sua série, 23.ª na geral das duas corridas, com 4.47,53 minutos. David Landim (JOMA) fecha a presença como 33.º nos 100 metros (11,02 segundos).



Já nos 800 metros, João Brito (Pechão) foi o 11.º melhor nas eliminatórias, com 1.55,29 minutos, e falha o apuramento para a final por tempos por três lugares.

Terça-feira, no segundo dia dos Europeus Sub-18, competem Francisco Calhau (qualificação do lançamento do martelo), André Silva (meias-finais dos 2.000 metros obstáculos), Tomás Silva (eliminatórias dos 400 metros barreiras) e André Barbosa (final dos 3.000 metros).