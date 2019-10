Allyson Felix bate registo de Bolt apenas 10 meses depois de ser mãe

Apenas 10 meses depois de ter dado à luz à sua filha, Allyson Felix mostrou que é uma força da natureza. A velocista norte-americana correu o segundo segmento na estafeta mista 4x400 metros no Mundial de Doha e, não só os Estados Unidos ganharam prova, como Felix se tornou na única atleta do Mundo com 12 medalhas de ouro em Campeonatos do Mundo, superando Usain Bolt, com quem até então partilhava o recorde."Foi muito especial", disse Allyson depois da corrida à imprensa norte-americana. "Tem sido um ano de loucos e sinto-me abençoada só pelo facto de estar aqui a correr com esta equipa fantástica. Estou agradecida por ter saúde e por estar de volta ao trabalho. É uma sensação muito boa."A presença do marido e da pequena Camryn a bancada (que nasceu prematuramente em novembro de 2018, após uma cesariana de emergência) deu-lhe certamente mais força. Allyson Felix travoucom a Nike na renegociação do contrato, pois a marca queria penalizá-la financeiramente se não conseguisse voltar aos bons resultados pouco tempo depois do nascimento da criança. A velocista acabou por recusar o acordo e assinou com a Athleta.