Amadora abre Centro de Treino de Atletismo Jovem

O Centro de Treino de Atletismo Jovem (CTAJ), na pista do Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega, vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, dia 9, uma iniciativa inserida no âmbito do Programa de Desenvolvimento Desportivo - Amadora Atletismo numa parceria da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e da Câmara Municipal da Amadora (CMA)





Segundo o comunicado da FPA, o "CTAJ encontra-se vocacionado para apoiar e promover o atletismo junto da população mais jovem, através do acompanhamento do processo de treino dos atletas, intervindo através de um enquadramento técnico qualificado, enquanto garante a criação de condições de apoio e formação dos técnicos e clubes".As atividades do CTAJ vão decorrer à segunda e quinta feiras, das 18h30 às 20 horas.