Ana Cabecinha foi quinta no Grande Prémio Internacional de Marcha de Madrid

A portuguesa Ana Cabecinha terminou esta segunda-feira em quinto lugar nos 10 km de marcha disputados em Madrid, na Gran Via, em prova que se estreou no circuito mundial de Marcha da World Athletics.

A prova, que contou com a presença de mais de 80 atletas de elite, foi vencida pelo sueco Perseus Karlstrom, medalhado mundial de bronze, e pela chinesa Shijie Quieyang, campeã olímpica de 20 km em 2012 e vice-campeã mundial em 2019.

Vencedor em 38.42, Karlstrom bateu na arrancada final o espanhol Diego Garcia, que ficou a oito segundos, e o brasileiro Caio Bonfim (39.13).

Quieyang gastou 43.07 minutos para cumprir os 10 quilómetros do percurso, terminando à frente da peruana Kimberly Garcia (43.37), recente vencedora do Grande Prémio de Rio Maior, da espanhola Laura Garcia-Caro (43.50) e da chinesa Haiying Ji (44.27).

Na quinta posição chegou a atleta portuguesa, creditada com 44.35, numa prova que foi concluída por 26 mulheres.

"Saio feliz com um quinto lugar, depois de uma semana dura para recuperar dos 20km (do GP de Rio Maior), nunca pensei vir a sentir-me tão bem e com força de lutar entre as melhores de novo", comentou no final da prova a marchadora lusa, através do Instagram.

"Resta-me agora recuperar para estar de novo no meu melhor no próximo sábado, nos Iberoamericanos, a representar Portugal", prosseguiu, antes de agradecer ao treinador, Paulo Murta - "sabe sempre bem ter as indicações do nosso 'coach' do lado de fora".

A prova foi disputada mesmo no centro de Madrid, com um circuito de um quilómetro entre a Praça de Callao e a estação de metro Gran Vía.