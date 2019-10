Ana Filipe e Lenine Cunha conquistam medalhas nos INAS Global Games

A portuguesa Ana Filipe conquistou esta terça-feria a segunda medalha de prata nos INAS Global Games, competição mundial para atletas com deficiência intelectual que decorre em Brisbane, na Austrália, enquanto Lenine Cunha obteve uma de bronze.Ana Filipe, que na segunda-feira tinha arrecadado a prata na prova do triplo salto, conquistou esta terça-feira uma medalha do mesmo metal, ao terminar em segundo lugar nos 100 metros barreiras, com o tempo de 17,24 segundos, estabelecendo novo recorde nacional da especialidade.Lenine Cunha alcançou o bronze no heptatlo, ao totalizar 3.371 pontos, conquistando a quarta medalha para Portugal nos INAS Global Games, uma vez que Inês Fernandes obteve uma de prata, na segunda-feira, na prova do lançamento do martelo.No terceiro dia de competição, o ciclista Carlos Carvalho ficou muito perto de subir ao pódio, ao terminar no quarto lugar na prova de 60 quilómetros de estrada, enquanto a seleção de basquetebol continua na liderança da primeira fase, depois de vencer a Polónia pela segunda vez, por 60-34.No futsal, a equipa nacional apurou-se para as meias-finais, ao impor-se à Rússia por 7-3, enquanto no remo Carla Silva, em skiff, passou às finais B nos 500 e 1.000 metros, com os tempos de 2.57,37 e 5.45,56 minutos, respetivamente.