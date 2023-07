Ana Oliveira: «Se o Pichardo também estará lesionado? Não sei»

Para lá de ter comentado a importância do título do Benfica nos Nacionais de atletismo , Ana Oliveira foi ainda questionada sobre as razões da ausência de Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu e recordista português do triplo salto, que foi substituído pelo cubano Roger Iribarne."Pensei que me ia perguntar pelo [Reynier] Mena, que deu 24 pontos ao clube no último campeonato. Não faltou absolutamente ninguém. Como viram, ganhámos por 10 pontos, sem que tivesse havido 'zeros' na equipa adversária. Um beijinho especial para o Mena, que ficou lesionado em casa. Se o Pichardo também estará lesionado? Não sei", atirou a coordenadora do atletismo do Benfica.