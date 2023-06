Ana Peleteiro denuncia abusos após falar sobre mulheres transexuais: «Pedem que parta uma perna...»

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VwAnhEu4Ea — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) June 28, 2023

Ana Peleteiro, medalha de bronze no triplo-salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para denunciar o "enorme abuso" que tem sofrido nos últimos dias depois de dizer, numa entrevista, que era contra a participação de mulheres transexuais nas competições profissionais femininas."Há alguns dias que estou a sofrer um enorme abuso nas redes sociais. Tenho sido insultada por uma quantidade inumerável de pessoas, que desejam a minha morte, mal à minha família e que pedem a Deus para eu partir uma perna ou ter uma lesão grave que me afaste das pistas", começou por escrever a atleta espanhola no Twitter.E prosseguiu, explicando as suas declarações: "Há duas semanas, ofereceram-me uma primeira página num órgão de comunicação, que envolveria uma entrevista a falar sobre vários temas. Entre eles, perguntaram-me sobre algo muito atual: as mulheres transexuais no desporto e a decisão de não permitir que participem na categoria feminina. Pela primeira vez, dei a minha opinião. Adoro e respeito a 100% a comunidade LGBTI, tenho amigos e familiares que pertencem à mesma. Defenderei e lutarei sempre todos os dias para que os direitos sejam iguais. Mas no desporto tenho de defender os direitos das mulheres CIS (cisgénero). Isso não significa que odeie mulheres transexuais ou que não queira que a situação se resolva, mas nunca serei a favor que, para que isso aconteça, tenhamos de competir contra pessoas geneticamente superiores a nós", justificou.