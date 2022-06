Ana Peleteiro está grávida e vai falhar Mundiais e Europeus

View this post on Instagram A post shared by ANA PELETEIRO BRIO´N (@apeleteirob)

A espanhola Ana Peleteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 - atrás de Yulimar Rojas e Patrícia Mamona -, anunciou este domingo, através das redes sociais, estar grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o também triplista Benjamin Campaoré. Desta forma, Peleteiro falhará os Mundiais de Eugene e os Europeus de Munique, marcados para julho e agosto, respetivamente.Nas redes sociais, a atleta espanhola, de 26 anos, deixou uma emocionada mensagem, na qual assegura estar a viver um sonho fruto deste momento com o atleta francês. "Apaixonei-me por ti há muitos anos, mas a vida decidiu que não era o nosso momento. Cinco anos mais tarde, voltei a fazê-lo, mas desta vez de uma forma complemente diferente. Meses depois apaixonei-me pela forma que tratavas as tuas filhas, como davas tudo para ser o melhor pai e o amor incondicional que tinhas por elas, sem deixar de ser o melhor e mais atento namorado do Mundo. Oito meses mais tarde da nossa 'segunda oportunidade' a vida surpreende-nos com o mais bonito e com aquilo que queríamos e desejávamos desde o primeiro dia. Vamos sei pais, de um bebé lindo, que nascerá rodeado de muita gente que o vai amar e cuidar", escreveu a triplista, que até há cerca de um ano era namorada de Nelson Évora