Refira-se que todos os atletas que terminaram as provas levaram para casa uma t-shirt técnica, uma garrafa de espumante 'finisher' e uma sandes de leitão, sendo que aqueles que disputaram as provas de atletismo levaram ainda para casa a respetiva medalha de 'finisher'.Esta foi a primeira edição da Anadia Wine Run, tendo a sua realização surgido no âmbito da promoção da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto 2020.E como também houve lado competitivo neste evento, falemos então dos vencedores. Na prova de 23 quilómetros o mais rápido foi Tiago Madureira (ACR Senhora do Desterro-Napo), com 1:24:51 horas, à frente de Ivo Pereira (Gaia Trail), com 1:25:09, e Marco Barbosa (Boavista FC), com 1:28:25. Na prova feminina, Daniela Silva (SC Paradela) foi a grande vencedora, com 1:56:36, à frente de Silvya Ashky, com 2:00:41, e Jéssica Correia (ARCD Venda da Luísa), com 2:26:57.23km (Masculino)1.º Tiago Madureira (ACR Senhora do Desterro - Napo), 1:24:51 horas2.º Ivo Pereira (Gaia Trail), 1:25:093.º Marco Barbosa (Boavista FC), 1:28:2523km (Feminino)1.º Daniela Silva (SC Paradela), 1:56:362.º Silvya Ashky, 2:00:413.º Jéssica Correia (ARCD Venda da Luísa), 2:26:5715Km (Masculino)1.º Fernando Souza (Boavista FC), 58:49 minutos2.º Tiago Duarte (Atletismo Clube da Tocha), 59:313.º João Oliveira (Rompe Solas), 1:00:24 horas15km (Feminino)1.º Márcia Santos (DCI Pedrulha-Mealhada), 1:03:22 horas2.º Renata Gonçalves (Os Quartas), 1:13:413.º Raissa Rocha, 1:18:12