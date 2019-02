Ancuian Lopes e Olímpia Barbosa triunfam no Meeting de Mondeville

Os sportinguistas Ancuian Lopes, nos 60 metros, e Olímpia Barbosa, nos 60 metros barreiras, triunfaram no Meeting de Mondeville, em França, mas não atingiram mínimos para os Europeus de pista coberta.Ancuian Lopes chegou à final dos 60 metros depois de ter feito 6,78 segundos na eliminatória, a sua melhor marca do ano, mas ficou a dois centésimos dos mínimos - na final venceu em 6,74.Na mesma prova, Carlos Nascimento, que já tem a qualificação para Glasgow, fez uma falsa partida.Mais longe da qualificação, mas com vitória nos 60 metros barreiras ficou a sportinguista Olímpia Barbosa, que cortou a meta em 8,31 segundos (a dois centésimos do seu recorde pessoal).Outra sportinguista, Cátia Azevedo, ficou a escassos três centésimos da qualificação para os Europeus de Glasgow, ao correr os 400 metros em 53,63 segundos, sendo este o segundo melhor tempo das três séries do 'meeting', apenas perdendo com a ucraniana Tetyana Melnik (52,99).Lorene Bazolo foi segunda nos 60 metros, em 7,36 segundos, e no salto em comprimento a sportinguista Evelise Veiga foi terceira com 6,12 metros, enquanto Lecabela Quaresma, do Benfica, foi oitava com um salto de 5,67.