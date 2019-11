Andralino Furtado e Sara Catarina Ribeiro vencem Corrida Sporting

Andralino Furtado e Sara Catarina Ribeiro venceram esta sexta-feira a nona edição da Corrida Sporting Mário Moniz Pereira, numa competição dominada pelos atletas da casa.





Na prova masculina, Andralino Furtado completou os 10km do percurso em 31.47 minutos, gastando menos 31 segundos do que Rui Teixeira e 1.02 do que Licínio Pimentel.Sara Catarina Ribeiro venceu a corrida feminina em 33.04 minutos, à frente da olímpica Carla Salomé Rocha (33.19) e de Inês Monteiro (34.38).