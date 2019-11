André Pereira e Susana Francisco vencem na seleção para o Europeu de corta-mato

André Pereira e Susana Francisco foram este domingo os primeiros classificados das corridas principais da prova de seleção para os Europeus de Corta-Mato, que vão ser disputados no Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 8 de dezembro.

No mesmo palco dos Europeus, com a vitória em 31.39 minutos, André Pereira (Benfica) garantiu um lugar na equipa portuguesa, tal como Miguel Marques (Sporting) e Hugo Almeida (Sporting de Braga) que se juntam assim, em princípio, aos pré-selecionados Samuel Barata, Rui Pinto e Rui Teixeira.

Quanto a Susana Francisco (Sporting de Braga), o seu triunfo, em 28.42, não significa que seja selecionada, já que em femininos a corrida era meramente "de observação", uma vez que já Carla Salomé Rocha, Catarina Ribeiro e Dulce Félix estão entre as selecionadas e Jessica Augusto, Sara Moreira e Inês Monteiro entre as pré-selecionadas.

No entanto, Susana Francisco pode entrar na equipa, cuja lista de convocados será divulgada na quarta-feira deverá dar conta de várias baixas, nomeadamente de atletas que optam pela maratona de Valência, em 1 de dezembro.

Com efeito, estão inscritas para Valência, à procura de mínimos olímpicos, Catarina Ribeiro, Jessica Augusto e Inês Monteiro, enquanto que Sara Moreira tem estado lesionada.

Dulce Félix e Salomé Rocha - este domingo quarta em Alcobendas - aceitaram o convite para a seleção, pelo que afinal poderão sobrar até quatro vagas, para um convite do selecionador, António Sousa, com base nas provas de novembro.

E terá mesmo de contar com outras corridas, além do crosse deste domingo na Bela Vista, que só teve três mulheres a concluir, em seniores - além da vencedora, a individual Ercília Machado e Deolinda Oliveira, do Trofa.

Nos masculinos, Samuel Barata também é nome esperado em Valência, pelo que também aqui haverá atletas repescados.

Mais pacífico é o processo dos sub-23, de que se selecionaram já quatro atletas, em cada setor. Ninguém estava selecionado ou pré-selecionado, pelo que a lista ainda terá mais atletas escolhidos pelo selecionador.

Entraram na seleção Isaac Nader (Benfica), primeiro em 26.51, e ainda Alexandre Figueiredo (Benfica), Ricardo Ferreira (Sporting) e Cristiano Borges (Sporting).

Nos femininos os nomes são Joana Ferreira (Juventude Vidigalense), que ganhou com 23.23, e Beatriz Rodrigues (Sporting), Manuela Martins (Maratona) e Sara Duarte.

Em sub-20 atribuíam-se três lugares por setor, sendo que já estavam selecionadas Etson Barros e Mariana Machado, terceira em absolutos no crosse de Alcobendas, Espanha, onde foi a melhor europeia.

O jovem atleta algarvio, que representa o Benfica, quis ir conhecer o percurso do Europeu e ganhou, em 20.04, pelo que as vagas ficam para os seguintes a cruzar a meta - Rúben Amaral (Sporting), Miguel Ribeiro (Benfica) e Miguel Moreira (Sporting).

Nas mulheres, as primeiras juniores foram Lia Lemos (Maia), com a marca de 15.44, Bárbara Neiva (Sporting) e Mónica Silva (Vitória).

As escolhas para a equipa de estafeta já foram feitas há uma semana, no crosse da Amora. Paulo Rosário, Luís Monteiro e Salomé Afonso juntaram-se à já selecionada Marta Pen, que também vai declinar o convite e abrir vaga para Patrícia Silva.