António Abadia e Cátia Santos vencem Volta à Cidade do Funchal

O espanhol António Abadia e a portuguesa Cátia Santos venceram esta sexta-feira a 60.ª edição da Volta à Cidade do Funchal, disputada no centro do Funchal, a mais antiga prova de fim de ano de Portugal.O atleta espanhol, que foi 14.º no Europeu de corta-mato, liderou a corrida desde início, impondo-se com relativa facilidade à concorrência mais direta e cortando a meta em 16.30 minutos, com mais de meio minuto de vantagem sobre o português Rui Teixeira (17.06), do Sporting, campeão nacional de corta-mato. No terceiro lugar ficou o atleta da Madeira Bruno Moniz, do Água de Pena, a um minuto e 14 segundos do vencedor (17.44).Em femininos, triunfo de Cátia Santos, de um clube insular, o GD Estreito. A internacional portuguesa gastou o tempo de 19.23 minutos para percorrer os 5.850 metros do percurso, deixando para trás a espanhola Maria José Perez (19.30), que nos Europeus de corta-mato cortara a meta com 50 segundos de vantagem sobre a portuguesa. Completou o pódio Daniela Sousa, do GD Estreito (19.51).