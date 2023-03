APCL após reunião com o Maratona: «Este é o tempo de considerar o incidente ultrapassado»

A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) reagiu nas redes sociais ao comunicado do Maratona Clube de Portugal , numa partilha na qual considerou que, após a reunião entre as duas partes, o "incidente" ficou "ultrapassado"."Este é o tempo de considerar o incidente ultrapassado e aproveitar a oportunidade da disponibilidade do Maratona Clube de Portugal trabalhar com a APCL e outras instituições, no sentido de garantir a inclusão e participação em segurança das pessoas em cadeira de rodas", podia ler-se na partilha feita pela APCL.