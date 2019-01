As esperanças de Benfica e Sporting

Têm a mesma idade, 17 anos, estão em clubes rivais, Etson Barros é do Benfica, e Bárbara Neiva do Sporting, mas daqui a alguns anos podem dar cartas ao serviço da Seleção, nomeadamente na prova de 3.000 metros obstáculos.

No imediato, as credenciais são as melhores depois de terem ganho o Cross Itálica em Sevilha no último domingo, num percurso exigente. Por alguma razão, Etson e Bárbara não passaram despercebidos no período de transferências: ele saiu do Clube Oriental do Pechão para o Benfica, e ela deixou o Sport Almada e Figueirinhas para os leões.

"O Etson é humilde e trabalhador e tem qualidades", reconhece o seu treinador Paulo Murta, que orienta Ana Cabecinha. O 3º lugar no Europeu de juvenis na Hungria nos 2.000 metros obstáculos abre boas perspetivas. "Quero melhorar todas as minhas marcas na pista", confessou a Record Etson Barros, que admira Nelson Évora. "Não vamos queimar etapas", frisou o técnico, que conta com o apoio do Benfica.

Bárbara Neiva trabalha com Joaquim Neves desde os 11 anos e tem uma enorme polivalência. "É determinada e forte psicologicamente, e tecnicamente é evoluída na passagem dos obstáculos", reforça o técnico acerca da recordista nacional de juvenis, que tem uma especial admiração pela campeã olímpica Rosa Mota. "Faz o meu estilo", gracejou Bárbara Neiva, que foi 12ª nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires e que aprecia as provas de corta-mato.

Sem pressão de fazer resultados, Joaquim Neves não deixou de agradecer a atenção que o Sporting teve ao não criar qualquer tipo de pressão: "Neste inverno vamos apenas fazer quatro provas."

De permeio, Etson Barros e Bárbara Neiva vão conhecendo o meio e os procedimentos da família olímpica e, por estarem inseridos no programa das Esperanças Olímpicas para os Jogos de Paris em 2014, vão estar no fim de semana envolvendo numa ação do COP, que tem como convidados os olímpicos Fernando Pimenta (canoagem) e João Rodrigues (vela).