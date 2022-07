Associação de Atletas contesta palco dos Campeonatos de Portugal

View this post on Instagram A post shared by AAACA (@ass.atletas.atletismo)

A Associação de Atletas (AAACA) contestou ontem, através de um estudo partilhado nas redes sociais, o palco escolhido para os Campeonatos de Portugal deste ano, realizados no fim de semana de 25 e 26 de junho, e a falta de "preocupação" por parte da FPA para atender aos pedidos feitos para que as provas não fossem realizadas em Leiria. É que, em contraste com o que se viu noutros países - onde os números foram muito superiores -, no passado fim de semana na velocidade apenas 16% melhoraram as marcas de época e 8% as pessoais. Registos que, segundo Diogo Antunes, presidente da AAACA, mostram que a escolha foi mal feita e "prejudicou os atletas que procuram pontos para o ranking da World Athletics" nesta que era a única prova de Categoria B em Portugal., o atleta do Benfica, especialista nos 100 e 200 metros, refere que esta é uma situação que "vem acontecendo" e que em tempo oportuno foi feito um alerta para a escolha do palco, tanto por atletas como treinadores. Foram apontadas as pistas de Braga, Coimbra e Cidade Universitária de Lisboa como melhores hipóteses, mas a escolha acabou por recair em Leiria, que "não é conhecida por ter bons resultados". Antunes deixa claro que o "tartan está bom", mas o problema são mesmo as condições que se encontram, nomeadamente "ventos cruzados" e também o fraco ambiente para um campeonato desta importância. "É mau para todos", assume.O atleta de 29 anos finaliza com um lamento. "Os atletas nunca são tomados em conta. Não pensam nisto, mesmo sendo avisados", concluiu, numa declaração na qual demonstrou esperança de que algo mude no futuro.