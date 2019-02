Atleta amador veterano acusa positivo a meldonium em prova espanhola

Não é caso raro - e até recentemente lhe demos conta de algo similar no ciclismo -, mas não deixa de ser surpreendente a notícia que nos chega de Espanha. Um corredor amador da categoria veteranos acusou positivo num controlo antidoping efetuado na prova Behobia San Sebastián, segundo adianta o 'Diario Vasco'. De acordo com este diário, o atleta acusou a substância meldonium num controlo efetuado a 11 de novembro do ano passado, dia no qual mais de 30 mil corredores se aventuraram na mítica prova basca.Lembre-se que a substância meldonium tem estado em destaque nos últimos dias no nosso país, nomeadamente depois de o empresário César Boaventura ter afirmado na sua conta no Facebook que o avançado Moussa Marega, do FC Porto, esteve no Dubai a ser tratado com essa substância dopante. No passado foi também a substância que motivou uma suspensão de dois anos à tenista Maria Sharapova.