Atleta de Aruba descreve ajuda do guineense Braima Dabó: «Era a mão de um anjo»

As imagens correram o Mundo , mas apenas este sábado Jonathan Busby teve oportunidade de falar e descrever os momentos vividos nas eliminatórias dos 5000 metros dos Mundiais de Doha. A contas com um problema físico, o atleta de Aruba foi auxiliado pelo guineense Braima Dabó até à linha de meta, Num gesto que descreveu como tendo sido protagonizado por um anjo. Busby vai mais longe e assume mesmo que ganhou um irmão nestes Mundiais."Quando sofri a lesão e caí, do nada apareceu uma mão a segurar-me. Era a mão de um anjo. Não tenho muitas palavras para descrever o que aconteceu. Foi uma das cenas mais marcantes da minha vida. Posso dizer que ganhei um irmão. O Dabó já faz parte da minha família. Para lá do facto de as imagens já rodarem o mundo, ele já é uma celebridade em Aruba", declarou o atleta, citado pelo Globoesporte.