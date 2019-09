Atleta guineense explica por que decidiu ajudar adversário nos Mundiais

Grande figura do primeiro dia de Mundiais de atletismo, não pela sua performance desportiva mas sim pelo seu incrível gesto de fair play, o guineense Braima Dabó assumiu ter ficado satisfeito por ter conseguido ajudar Johnathan Busby, de Aruba, algo que passou a ser o seu principal objetivo assim que percebeu que não poderia melhorar o seu recorde pessoal."O meu maior objetivo foi representar bem o meu país e estou feliz por ter conseguido ajudar o outro corredor. Quando vi que não estava a correr da forma correta, estava em dificuldades, percebi que não iria terminar. Sabia que não iria bater o meu recorde pessoal, por isso apontei para apenas acabar a prova. Os meus pensamentos nessa altura passaram por ajudá-lo a acabar. Foi esse o objetivo da corrida", explicou à Reuters o atleta do Maia Atlético Clube.Questionado sobre aquilo que Busby lhe disse em jeito de agradecimento, Dabó admite que pouco foi dito e explica porquê. "Agradeceu-me, mas estava em sofrimento. Mal conseguia falar. Ainda assim, não falamos a mesma língua, por isso a nossa conversa não iria ser lá muito prolongada", disse.A finalizar, quando questionado sobre o seu novo estatuto de figura do primeiro dia de Mundiais, o atleta guineense assume que nada mudou. "Continuo a ser o mesmo de sempre. Estou orgulhoso de representar o meu país", concluiu.