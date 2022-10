Atleta italiana denuncia racismo numa saída à noite

Zaynab Dosso, medalha de bronze na estafeta 4X100 dos Europeus de Munique, veio a público denunciar palavras de índole racista com que foi brindada num bar italiano. Um caso que está a chocar a opinião pública transalpina.

A velocista de 23 anos, nascida na Costa do Marfim, detém o recorde italiano nos 60 metros (7.14 s) e é uma figura do atletismo no país. Talvez por isso não esperasse a forma como foi tratada um destes dias, como denunciou nas suas redes sociais.

"Estava num bar e começaram a assobiar. Depois começaram a insultar-me em voz alta. Disseram-me ‘puta estrangeira, preta suja, volta para o teu país’. Recebi esta agressão verbal de uma pessoa sem qualquer motivo", explicou num ‘storie’ de Instagram.

Uma situação que a deixou em choque e que não é caso único desde que vive em Itália: "O pior de tudo é que as pessoas que estavam à minha volta ou se calaram ou se riram. Tenho medo de sair de casa. Não por ter medo que me façam algo, mas sim por sentir a indiferença de todos. Uma vez estava com a minha irmã e atiraram-me uma pedra de uma varanda. Espero que quem ganhou as eleições tome uma posição firme relativamente a este tipo de porcarias."