'Atleta mais sexy do Mundo' desafia Haaland para uma corrida de 400 metros: «Estou pronta»

Considerada a 'atleta mais sexy do Mundo' pela revista australiana 'Busted Coverage', Alica Schmidt desafiou Erling Haaland para uma corrida de 400 metros.A alemã, de 24 anos, duas vezes medalha de prata na estafeta 4x400 no Europeu de juniores, está em Budapeste, a competir no Mundial de atletismo.Schmidt, que além de atleta é modelo e influencer, respondeu ao desafio de um jornalista norueguês, que quis saber se aceitaria uma corrida contra o explosivo avançado do Manchester City. "Não sei... Talvez. Penso que nos 400 metros sim. Nos 200 seria mais difícil. Mas ficaria feliz se isso acontecesse."E quando poderia suceder? "Não sei, têm de lhe perguntar... Mas estou sempre pronta", acrescentou a velocista germânica.Depois, virou-se para a câmara e desafiou o goleador: "Haaland, se quiseres correr fico feliz. Vamos ver quem é mais rápido!"O melhor tempo de Alica Schmidt nos 400 metros é 52,18 segundos.A modelo já fez uma corrida semelhante com Mats Hummels, internacional alemão campeão do Mundo em 2014 e defesa do Borussia Dortmund, que a atleta ganhou confortavelmente.