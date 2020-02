Atleta olímpico argentino morre em acidente de viação aos 26 anos

O desporto argentino está de luto pela morte de Braian Toledo, um especialista do lançamento do dardo que na madrugada desta quinta-feira perdeu a vida aos 26 anos na sequência de um acidente de viação sofrido na cidade de Marcos Paz.





Atleta olímpico pelo seu país em Londres'2012 e Rio de Janeiro'2016 - onde conseguiu ser 30.º e 10.º, respetivamente - e já com passaporte para Tóquio, Braian Toledo terá perdido o controlo da sua moto numa zona de obras, saiu projetado e acabou por perder a vida ao embater numa palmeira, isto pese embora levar consigo o capacete. Atendido pelos serviços de urgência, chegaria já sem vida ao hospital."Perdemos uma grande pessoa. Um atleta extraordinário, humilde, generoso, que sempre apoiou os outros. Vamos sentir muito a sua falta. Vamos rezar por ele. Deixo as minhas condolências para a família neste momento triste e devastador", assumiu Gerardo Werthein, presidente do Comité Olímpico Argentino.