Atletismo voltou ao nosso país e já caiu um recorde nacional

A sportinguista Auriol Dongmo bateu este sábado o recorde de Portugal no lançamento do peso, com a marca de 18,82 metros, numa prova de preparação em Leiria, avançou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Desde janeiro, a atleta de 29 anos, nascida nos Camarões e que conta com nacionalidade portuguesa desde outubro de 2019, já melhorou o recorde nacional na modalidade em quatro ocasiões, com a marca alcançada a ser a melhor europeia do ano e a terceira a nível mundial.

Dongmo foi autorizada pela World Athletics a competir por Portugal a partir de 26 de junho de 2020, informou em março a FPA.

O novo recorde foi alcançado no decorrer de uma prova de preparação em Leiria, no Centro Nacional de Lançamentos, para atletas dos clubes do distrito, com a atleta a participar como extra.

A atleta conseguiu a marca recorde logo ao primeiro ensaio, superando o anterior recorde, de 18,37 metros, que já lhe pertencia desde a época de pista coberta, quando venceu os Campeonatos de Portugal em pista coberta, em Pombal (29 de fevereiro).

No decorrer do concurso, Auriol ainda passou o anterior recorde mais uma vez (18,61 metros ao quarto ensaio), depois de ter feito 17,73 e 17,97 no segundo e terceiro ensaios.

Em termos internacionais, a sportinguista é agora a terceira nas listas mundiais (mas a melhor atleta europeia), atrás das canadianas Brittany Crew (18,88 metros, obtidos em 06 de março) e Sarah Miton (18,84, também obtidos hoje) e à frente da neozelandesa Valerie Adams (18,81).

Este foi o quarto recorde de Portugal obtido pela atleta do Sporting desde o início do ano, depois de ter lançado 18,02 metros em janeiro, passando-o depois para 18,31 e 18,37, sempre em pista coberta, até que agora superou amplamente o anterior máximo.

"Curiosamente, caso não estivesse fechada a janela de qualificação, esta marca cumpria os objetivos para competir nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021", salientou em comunicado a FPA.