Auriol Dongmo bate recorde de Portugal de pista coberta com melhor marca mundial do ano

A lançadora Auriol Dongmo bateu este sábado o recorde nacional do peso em pista coberta, nos Campeonatos de Portugal, em Pombal, conseguindo igualmente a melhor marca mundial do ano.

A atleta olímpica portuguesa lançou a 19,90 metros no seu sexto e último lançamento, batendo, pela segunda vez no concurso, o recorde nacional, depois de já ter lançado a 19,68 - a anterior melhor marca era de 19,65.

"Estou feliz, claro, com esta marca. Mas claro que queria mais, porque, no treino, lanço muito mais do que isto. Não saiu hoje, mas vou continuar a trabalhar para a próxima vez", referiu Dongmo.

Com o lançamento conseguido em Pombal, a portuguesa passa a ter a melhor marca mundial do ano, ultrapassando a neerlandesa Jessica Schilder (19,72).

Para Dongmo, esta marca dá-lhe "mais motivação e vontade" para que os Mundiais de pista coberta, em Belgrado, de 18 a 20 de março, cheguem depressa, embora reconheça que tem de fazer mais para chegar às medalhas. "Para chegar ao pódio mundial tenho de chegar aos 20, se não, é impossível", referiu.

Jessica Inchude (18,03 metros), do Sporting, foi segunda classificada, e Eliana Bandeira (17,14), do Benfica, foi terceira.