Auriol Dongmo: «Disse para mim 'o primeiro é o teu lugar, não é de mais ninguém'»

Auriol Dongmo conquistou esta sexta-feira a primeira medalha de ouro para Portugal nos Europeus de pista coberta de Torun, ao vencer a prova do lançamento do peso. A lançadora luso-camaronesa ganhou com um lançamento de 19,34 metros, mas contou com a companhia até à última tentativa da sueca Fanny Roos, que com 19,29m bateu o recorde nacional do país nórdico (o anterior era de 19,06).





"Olhei para ela e para a marca e disse para mim ‘Auriol, o primeiro é o teu lugar, não é de mais ninguém', e lancei com isso na minha mente. No aquecimento fiz um lançamento bem acima dos 19.80 metros, mas o que importa é que consegui a medalha e logo a de ouro", afirmou a atleta em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Atletismo, que agradece "à fé e à devoção a força que me mantém nesta luta, neste trabalho, que não é só por mim, mas também pelo meu filho e também pelo meu treinador [Paulo Reis] que fez muitos sacrifícios para que eu possa estará a este nível".Auriol diz agora estar focada em continuar o trabalho com vista ao seu objetivo: os Jogos Olímpicos. "Quero estar em boa forma. Que boa forma? Tenho o objetivo de alcançar os 20 metros ainda este ano, concluiu.