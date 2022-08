Auriol Dongmo e a prata nos Europeus: «Estou muito feliz, mas queria mais»

Auriol Dongmo chegou esta sexta-feira a Lisboa após conquistar a prata no lançamento do peso em Munique , nos Europeus multidesportos, e tinha um misto de emoções."Estou muito feliz, mas admito que com um sabor amargo porque queria mais. Ainda assim, foi o melhor que consegui porque tive uma lesão que me limitou durante a prova. Temos de ter noção de que não podemos sempre ganhar e que há coisas na vida que não podemos controlar. Por isso, resta-me olhar em frente e dar sempre o meu melhor", frisou a lançadora portuguesa que alcançou 19,82 metros no concurso.