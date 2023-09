Auriol Dongmo é a única portuguesa na final da Diamond League

Auriol Dongmo será a única atleta portuguesa presente este fim de semana no Meeting final da Diamond League, a realizar em Eugene, nos Estados Unidos, no qual ficarão definidos os campeões da atual temporada no principal circuito de atletismo mundial. A atleta lusa camaronesa, de 33 anos, é uma das seis finalistas da decisão do lançamento do peso, prova na qual entra com a quinta melhor marca do ano (19.76, conseguidos nos Europeus indoor de Istambul). Dongmo terá como adversárias a norte-americana Chase Ealey (20.51), as canadianas Maggie Ewen (20.45) e Sarah Mitton (20.33), a holandesa Jessica Schilder (20.24) e a jamaicana Danniel Thomas-Dodd (19.77), numa prova que arrancará pelas 13:11 locais de sábado (21:11 de Lisboa).Além da decisão a envolver a atleta portuguesa, a final da Diamond League contará com muitos motivos de interesse, já que os principais nomes da modalidade estarão presentes. Destaque natural para o norueguês Jakob Ingebrigtsen, que tentará vencer as provas dos 3.000 metros e da milha - há quem diga que irá procurar recordes mundiais em ambas as provas. A missão nos 3.000 será tudo menos fácil, já que no alinhamento estão o ugandês Joshua Cheptegei e o etíope Selemon Barega, ao passo que na milha a situação parece algo menos complicada - pelo menos para vencer.Nota também para o sueco Mondo Duplantis no salto com vara, a holandesa Femke Bol nos 400m barreiras, o norte-americano Ryan Crouser no peso masculino, o norueguês Karsten Warholm nos 400 metros barreiras, a queniana Faith Kipyegon nos 1.500 metros, e ainda as batalhas da velocidade, com Noah Lyles como grande candidato nos 100 metros, Shericka Jackson nos 200 e Sha’Carri Richardson nos 100 femininos. No triplo salto, sem Pichardo ou Patrícia Mamona, a luta será entre Hugues Fabrice Zango e Andy Diaz no masculino e no feminino entre Yulimar Rojas e... mais ninguém.Note-se que a vitória nesta final garante 30 mil dólares, ao passo que o segundo colocado arrecada 12 mil e o terceiro 7 mil.