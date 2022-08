Auriol Dongmo na luta pelas medalhas nos Europeus: siga a final do lançamento do peso em direto

há 25 min 19:51

Fechada a 1.ª ronda de lançamentos

Fechada a primeira ronda de lançamentos, Schilder comanda com 19.47. Dongmo é segunda com 19.29 e Fanny Roos surge em terceiro, com 18.35. Jessica Inchude fecha esta primeira ronda de tentativas na 9.ª posição, com 17.24.