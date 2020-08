Auriol Dongmo e Tsanko Arnaudov vencem no peso em Leiria

Auriol Dongmo (Sporting) e Tsanko Arnaudov (Benfica) dominaram ontem o peso no Torneio Internacional de Lançamentos, em Leiria. Um dia depois de bater o recorde nacional e de estabelecer a melhor marca do ano (19,53 metros) nos Campeonatos de Portugal, a luso-camaronesa ganhou com 18,42 .

Em masculinos, Tsanko Arnaudov (Benfica) também esteve consistente, fazendo um registo acima dos 20 metros (20,42 m), um pouco aquém daquilo que conseguira na véspera (20,77).

No disco, Irina Rodrigues (Sporting) realizou uma boa prova, ao estabelecer a segunda melhor marca da época (62,86 metros), derrotando a campeã nacional Liliana Cá (Novas Luzes), que voltou a passar os 61 metros (61,02 m). Em masculinos, venceu o colombiano Mauricio Ortega (64,97). No martelo, ganhou a equatoriana Valeria Chiliquinga (64,21) e Ruben Antunes (Sporting), com 67,83 m. Já a espanhola Lidia Parada (52,28) venceu no dardo, em prova onde Inês Custódio (Novas Luzes) bateu o recorde nacional de sub-16, com 44,46. Francisco Fernandes (Novas Luzes) ganhou em masculinos (59,34 m).