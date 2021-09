Auriol Dongmo em 2.º na grande final da Diamond League

A portuguesa Auriol Dongmo foi esta quarta-feira a segunda colocada na prova do lançamento do peso da grande final da Diamond League, realizada em Zurique, apenas batida pela norte-americana Maggie Ewen, que venceu com 19,11 metros.





Com um lançamento de 18,86 metros, feito à quinta tentativa, a portuguesa garante um excelente resultado numa das mais importantes provas do atletismo mundial.